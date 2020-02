Na ceste Patagóniou - Ushuaia a Ohňová zem časť druhá

Najjužnejšie mesto sveta Ushuaia,stredisko divokej prírody Ohňovej zeme, bolo prvou zastávkou na mojej ceste po juhoamerickej Patagónií. Národný park Tierra Del Fuego ma už netrpezlivo čakal a ja som sa nevedel dočkať.

Zaratiegui Bay, Tierra Del Fuego, Argentina (Jeammy)

Ale aby som dokončil, 10:40 už sedím na lavičke a čakám na autobus, ktorý ma vezme do parku Tierra del Fuego. Teraz keď ležím v stane a píšem tieto riadky mi to pripadá úplne mimo, koľko som sa ráno ofrflal. Mikrobus nás vezie do parku , cesta ako z dokumentárneho filmu a ja zabúdam na prvý dojem. Ushuaia sa môže zdať navonok nudná a rýchlo obkukaná, ale tento park ma ihneď vyvádza z omylu. Vysadám na prvej zastávke aj keď som mal ísť ďalej a verím že cca 8 km do kempu zvládnem v pohode. Je obed a ja vyrážam popri Zaratiegui Bay smerom k Lapataia River. Scenéria úžasná, Redonda Island zakrýva Beagle Channel a les je ako Fangorn z Pána Prsteňov.

Zaratiefui Bay a jedna z množtsva malých zátok v nej. Stromy ako z Lesa Fangorn v Pánovi Prsteňov. (Jeammy)

No možno stromy sú trochu menšie. Cesta ma trvať 3 hodiny podľa vodiča mikrobusu, ja ju dávam za 4 ale strašne veľa fotím a to ma spomaľuje. Fakt nádherná krajina. Sem tam treba aj máknuť a ja začínam cítiť batoh. Skôr chrbát pod batohom. V Alakush Visitors Center mi zavreli kuchyňu pred nosom a polievka dnes teda padá. Dávam si teplý Quiche, ktorý neublíži, čaj na zohriatie a pokračujem ďalej. Kemp už nie je ďaleko. Aby som nezabudol, v Zaratiegui Bay Pier stretávam partiu Slovákov a aj tetu z Medzianok, s ktorom prehodím par viet v mojej rodnej šaristine. Celkom milé stretnutie. Pozdravujem všetkých východniarov na cestách.

Alakush Visitors Center, Tierra Del Fuego, Argentina. (Jeammy)

Posledné dva kilometre do kempu okolo Lapataia river je super. Aj keď mi prestávka urobila z chrbta kameň a ledva vlečiem batoh ďalej, rieka a všetko naokolo je užasne. No užasne, v mysli mi hlodá myšlienka ci bude niekto kempovať okrem mňa. Vidím stan a viem, že nie som jediný blázon, ktorí stanuje aj keď na vrcholkoch hor je ešte sneh.

Rio Lapataia a Cerro Condor v pozadí, Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

Vyberám si krásne miesto pri rieke, slnko sa po celodennom skrývaní v mrakoch ukazuje v plnej paráde a ja viem, že dnešok stal zato. Vedľa majú dvaja nemecky manželia veľký Truck s ktorým sú na cestách už 7 rokov. Vraj v Nemecku všetko predali a vybrali sa do sveta. Čo nato povedať, sny si treba plniť. Na dobru noc mi urobia čaj, pokecáme o živote a vraj sa uvidíme ráno. Sám som zvedavý ako zvládnem noc a čo ma čaká už zajtra ráno.

Miesto na kempovanie ako z rozprávky, Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

P.S.: Asi o jednej v noci ma prebudilo volanie prírody. A som za neho rad. Vonku krásna jasná noc a hviezdy všade dokola. Neuveriteľný zážitok a ja si spomínam na jednu noc na domovskej Veľkej Domaši, kde som raz zažil niečo podobne.

Lapataia river kemping zone, Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

Prebudenie pri Lapataia river bolo prekvapujúco príjemne. Vonku zubaté slnko a mierny vietor. Záchod v búdke chemicky, tečúca voda z kohútiku, bol som vyjavený aký luxus. Voda ale pekne studena, hneď som bol prebratý. Raňajky pod Cerro El Condor 1149msnm boli chutne už len sa rozhodnúť kam teraz. Vyťahujem mapu a vyberám si celodenní trail na Guanaco Creek kde by mal byt krásny vyhlaď na cele údolie parku a možno Beagle Chanel. Balím veci a som celkom spokojný ako dopadla ich skúška v plnej záťaži. Za toľko peňazí ani sklamať nemohli.

Cestou k Alakush Visitor Center, Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

Pani z Nemecka z veľkého trucku sa vracia z prechádzky a ja jej ukazujem svoju včerajšiu cestu kadiaľ chce dnes ísť ona. Lúčime sa a krásne počasie nám obom dáva silu do ďalších kilometrov. Aj keď ona sa k chodníku povezie autom a ja tie 2,5 kilometre poctivo odšliapem. Vyrážam niečo po 8 hodine a za chvíľu som v návštevníckom centre Alakush kde som včera nestihol obed. Pýtam sa na trail Guanacos Creek a hneď mam horšiu náladu. Tento trail ešte nie je otvorený a môj plán sa cely rúca už v základoch. Čo teraz, babo raď. Neostáva mi nič iné a vyrážam na trek HitoXXIV k hraniciam s Chile. Je to asi 3 hodinový trail popri brehoch Acigami Lake a začiatok vyzerá úplne užasne. Veľká zatoká obklopená horami.

Acigami Lake, Tierra Del Fuego, Argentína (Jeammy)

Úžasná je aj sila vetra, ktorí celu dobu nedá oddýchnuť. Les je zasa ako z filmu a ja si vlastným tempom kráčam raz cez les, potom po kamenej plazí a neskôr aj cez väčšie balvany a skaly. Je tu len niekoľko menších stúpaní a si po dvoch hodinách som pri hranici. Malý hraničný kameň a les ma nijako neohúril ale prechádzka to bola pekná. Dám si jablko a proteínovú tyčinku a vraciam sa späť. Je okolo 15 a ja rozmýšľam čo ďalej.

Dve krajiny, jedna nedotknutá príroda, Tierra Del Fuego, hranica Argentína a Čile. (Jeammy)

Škoda že v parku nefunguje nejaká kyvadlová doprava ktorá by ma doviezla na začiatok parku odkiaľ by som stihol ešte niečo pozrieť poprípade ostať na ďalšiu noc. Ziaľ peso je to nejakých 10 km a dnes už mam v nohách skoro 13 a to by som už asi nedal. Predsa len ma čaká ešte mesiac a hneď sa takto odpáliť nepotrebujem. Vonku je užasne teplo, slnko svieti a v lese kde nefúka vietor je úplne nádherne. Pri potôčiku robím zastávku, vyzúvam ponožky a trochu sa chladím v sviežej vode. Dozvedám sa, že nechty na nohách potrebujú upraviť. Vraciam sa do návštevníckeho centra a čakám na autobus do Ushuaia. Tu nám vietor ukazuje svoju naozajstnú silu. Prah sa víri, stromy len tak tak odolávajú jeho sile. Už sa nečudujem prečo je všade kopec napadaných stromov.

Ushuaia, Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

Autobus nás vezie do mesta a ja v duchu frflem že Guanaco trail bol zatvorený. Nič snáď nabudúce ho dám. Na hosteli si dávam sprchu a idem sa do mesta najesť. Z prístavu pravé vyráža veľká červena loď z menom Expedition na výpravu do Antarktídy. Aspoň si to myslím. V Beer House pozerám koniec finále Copa Libertadores medzi brazílskym Flamengom a argentínskym River Plate. River vyhrávajú 1:0 a v bare panuje dobra nálada. Nálada sa ale otáča v 89. minúte zápasu keď brazilci vyrovnávajú a padá na bod mrazu v 92. keď je zrazu 2:1 pre domáce Flamengo. Argentínsky fanušici v bare hádžu pohármi o zem, keď Flamengo nadobro víťazi. Platím jedno čapovane a vyrážam do reštaurácie La Enstancia kde si dávam pravé argentínske Asado. Asi puknem. Najedení sa vraciam na hostel kde sťahujem fotky a nabíjam batérie. Zobudím sa okolo jednej v noci vedľa zrkadlovky, ani neviem ako som zaspal. Park Tierra del Fuego bol nádherný.

Z brehov Acigami Lake. (Jeammy)

Budím sa do upŕšaného rana a čo je horšie predpoveď vyzerá úplne na hovno. Teda do poobedia, niekedy okolo druhej by sa malo vyčasiť. Je pravda, že Martial Gracier je iba krátky trek a keď predpoveď nebude klamať a okolo druhej sa začne opeknievať tak to do večera lažo plažo stihnem. Večeri sú totižto v ohňovej zemi dlhé. Tma prichádza až po desiatej večer a o ôsmej ešte krásne svieti slnko. Je nedeľa a ja sa cítim ako doma. Ležím si na gauči na recepcii hostela, wifina zatial šlape ako ma a tak sa mením aj tu na konci sveta na pravého mestského gaučáka. Popíjam čaj a čakám kedy prestane prsta. Aj keď ešte stále prší po jednej vyrážam do ulíc.

Ushuaia, Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

Dávam si obed v reštike kde som už bol a zdá sa mi že sa nejako pohoršili. Kus obalenej tresky s kasou mi veľkú chuť neurobil. Barcleit. Ale bol som prezieravý lebo predpoveď vyšla a ja vychádzam z reštiky a vonku už neprší. Musím sa však vrátiť na hotel, pretože som zabudol powerbanku a vodu. Recepcia mi vola taxík, ktorí ma zavezie pod lyžiarsky vlek pod latovcom. Tak sa veziem a vidím, že hore sa začínajú trhať dažďove mraky a sám sa chválim ako som to dnes dobre vymyslel a ako to dobre vyjde že až budem hore zasvieti mi aj slnko do cesty. Vystupujem a obzerám sa kadiaľ. No iba hore kam inam.

Výstup na Glacier Martial, Ushuaia, Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

Cesta sa vinie okolo krásne rozbúreného potoka, ktorým steká voda z ladovca a okolitých skal dole do Beagle Chanel. Je to dosť dobre stúpanie a ja sa vyzliekam, lebo pot mam až v zadku. Prvá tretina cesty je okolo potoka, pekný výšľap hneď zo začiatku. Prechádzam na lyžiarsku drahú, ktorá ma miernejší raz a pomaly sa dostávam nad ňu. Tu už vidno kam sa chcem dostáť. Turisti v diaľke prezrádzajú že nebudem sám a že aj po daždi našli odhodlanie sa sem pozrieť. Chodník je rozmočený ale nič čo by moje Asola nezvládli a pomaly sa dostávam do poslednej tretiny výstupu, kde už obchádzam samotný ľadovec a snažím sa dostáť naň. Zasa pri strmilo a treba trocha pridať, aby ste sa dostali nad ľadovec.

Glacier Martial, Ushuaia, Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

Slnko vychádza a zachádza s pod mrakov ale vyhlaď je krásny a aj okolité skaly vyzerajú superko. Hore sa snažím fotiť vrcholky ale slnko je už na druhej strane a preto tieň neoklamem. Mam radosť že môj plán sem doraziť okolo štvrtej dopadol úplne geniálne. Na ľadovci trávim asi hodinu a zotrvačnosťou sa pustám dolu stráňou. Turistov, ktorí smerujú hore pribúda aj keď už je pred siestou. Počasie si hold človek nevyberie.

Ushuaia z Glacier Martial., Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

Chvála bohu za tie dlhé dni, keď slnko ostáva na nebi až do 10 večer. Na parkovisku pod ľadovcom odkiaľ som začínal svoj výstup sa rozhodujem pre pešiu túru do mesta a idem skúsiť lesnú cestíčku, ktorá nevyzerá úplne prejazdne, ale dávam jej šancu. Brutálny les ma zasa dostáva do sveta J.R.R. Tolkiena. Dolu kopcom sa ide vždy dobre a tak aj moje tempo je veľmi rýchle. Dvakrát prekrížim asfaltovú cestu a zasa sa v lese dostávam k potoku, ktorí krásne šumí a jeho pereje sú fakt nádherne. Už si myslím že vyjdem v meste keď zasa vchádzam do lesa a nachádzam kaňon asi 10 metrov vysoký kaňon, cez ktorý vedie drevená lavička, alebo mostík. Vyzerá to tu úžasne.

Les je tu naozaj veľmi zaujímavý, Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

Do centra je to od ľadovca 6 km stále dolu kopcom a úplne úžasná príroda. Koniec chodníka je trocha neprehľadný ale čo by to bolo za adventure keby vás neponaháňali psy a nepreskakovali ste nejaký ostnatý drôt. Radovou výstavbou to je tiež celkom dosť ale aspoň uvidíte ako žijú obyčajný Argentínčania v Ushuaia. V hosteli si robím Vifona, už dva dni naň mam strašnú chuť. Ako vždy fantázia bola silnejšia ako reálny zážitok. A ešte jedna vec, ak sa na konci tohto chodníku stratíte, prejdite cez šrotovisko až k plotu z veľkých dosák a doprava popri ňom dole. Potom preskočte malý plot a dolu popri dome v diere, ktorí stráži čierny pes. Odtiaľ je to akoby kameňom dohodil.

Cestou z Glacier Martial, Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

Cely včerajší večer som špekuloval nad jednou vecou. Ako strávim posledný deň v Ushuaia. Ci vybehnem na menší trek na Laguna Esmeralda, alebo skúsim jednu z menších lodí a pôjdem sa pozrieť na Beagle Chanal. Recepčného Lea sa vypytujem ci mi vie poradiť a poradi. Dokonca mi vytipoval aj spoločnosť, ktorou sa mam vydať.

Vyrážajú za ďalším dobrodružstvom. Ushuaia Harbour, Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

A nakoniec vraj stihnem aj obe veci za jeden deň. No keďže ma od obeda začať zasa pršať vyberám sa do mesta a mierim k prístavu. Rozmýšľam ze som nikde nevidel tabuľu Ushuaia Fin del Mundo, pri ktorej sa nemôže neodfotiť každý cestovateľ, ktorí tadiaľto prechádza. Medzi niekoľkými malými stánkami nachádzam aj stánok spoločnosti Patagonia Explore Adventure, ktorú mi tak nezištne poradil Leo. Platím a dostávam inštrukciu že o 10 vyrážame na cca 4 hodinky.

Beagle Chanel a naša loď. Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

Loďka pre cca 20 pasažierov s kapitánom Luciom, plavčíkom Santiagom a sprievodcom Angelom vyráža a mi sa vzďaľujeme od prístavu. Preplávame okolo obrovskej výletnej lode Viking Sun z Bergenu a ako prvú zastávku mame malý ostrovček plný kormoránov. Je ich tu veľa, ale mňa nejako nezaujali. To morské tulene pri ďalšom malom ostrovčeku sú už oveľa zaujímavejšie.

Tulene z Beagle Chanel. (Jeammy)

Ostrovčeky v kanáli Beagle sú vlastne vrcholky hôr, ktoré sa tiahnu cez celú Južnú Ameriku až sem na úplný juh pod hladinu mora. Beagle Chanel je prieliv na juhu Ohňovej zeme, ktorý spája Atlantický a Tichý oceán. Meno dostal podľa výskumnej lode HMS Beagle, ktorej velil kapitán Robert FitzRoy. Ďalšou zastávkou je maják, kde sa otáčame a dávame si malé občerstvenie. Mierime na ostrov MaryAnne, kde máme zastávku a vyrazíme na pevninu.

Beagle Chanel, Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

Ostrov je nazvaný po dcére kapitána Bridgesa, po ktorom ostrovčeky pri meste Ushuaia nesú meno. Angel nám ukazuje niekoľko rastlín a za chvíľku sme späť na lodi a mierime do prístavu. Ešte sa lúčime pohárikom domácej kávovej pálenky od plavčíka Santiaga a losuje sa lodná vlajka. Dostal som číslo 1. a Santiago vylosoval číslo 10. Aspoň že nemal problém a nalial aj do druhej nohy. Ani neviem ako tato plavba rýchlo ubehla.

Ushuaia - Fin del Mundo, Tierra Del Fuego, Argentína. (Jeammy)

Veľmi zaujímavá atrakcia a skvelý zážitok. Určite doporučujem. Malo to takú rodinnú atmosféru. Na pevnine sa idem najesť, ale dnes nemám šťastie. Vyberám si nejaký domáci fakt food, objednávam si niečo iné ako som chcel a strašne sa prežeriem. Skočím ešte kúpiť nejaké veci na cestu a vraciam sa na hostel. Rozmýšľam že sú ešte len 4 hodiny a chcelo by to ísť ešte niečo pozrieť ale dážď rozhoduje za mňa. Ushuaia začína plakať, že ráno odchádzam.

Ak by som mal zhodnotiť prvú zastávku na svojej ceste rýchlo a stručne, tak asi poviem, že nie je lepšie miesto na začatie cesty po Patagónii ako Ushuaia. Treky nie sú dlhé a ťažké, mesto je prijemne a počasie až na vietor na niektorých miestach výborne. Miesto ako stvorené na aklimatizáciu. Ja sa iba strašne teším že som si svoju cestu naplánoval od juhu na sever a že moje zážitky sa budú len a len stupňovať.